Gymnázia budou modernizovat výuku informatiky, školy mohou návrhy připomínkovat

Gymnázia by od září 2022 mohla začít učit podle upraveného vzdělávacího plánu s modernizovaným obsahem informatiky. Ministerstvo školství nyní připravilo návrh, jak by učivo mohlo vypadat. Množství vyučovaných hodin by se tím nezměnilo, žádné učivo by se změnou škrtat nemělo. Návrh mohou zástupci škol připomínkovat do 21. července.