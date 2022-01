Gazdík chce digitalizovat maturitu. Tisknutí testů „šíleným strojem“ v Cermatu je zastaralé, tvrdí

Podle Gazdíka by nový stroj stál asi 72 milionů korun, současný systém distribuce tištěných testů považuje za zastaralý.

O problematice distribuce testů, které připravuje Cermat, se podle ministra jedná od jeho prosincového nástupu do funkce.

Odmítl možnost, že by se testy měly z Cermatu rozvážet další desetiletí a ředitelé by si je nemohli vytisknout sami ve škole.

Investice na případný nový stroj podle něj zkrátka neodpovídá příslušnému efektu. „Takže řešíme, jak už teď zdigitalizovat a transformovat zkoušky. Možná to bude s odporem ze strany Cermatu, ale prostě se to stane,” dodal Gazdík.

Zástupci Cermatu podle něj poukazovali na to, že při dosavadním systému distribuce testů dosud žádná zadání před zkouškami neunikla na veřejnost a v případě změny by se to mohlo stát. Ministr přirovnal současný systém k přístupu z 19. století.