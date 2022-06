Expert MŠMT: Přijímačky na střední školy by se neměly zrušit, ale upravit

Přijímací zkoušky na střední školy by se do budoucna neměly rušit, ale jejich obsah by se měl upravit. Uvedl to vedoucí expertního panelu ministerstva školství Jan Jiterský. Většina odborníků se podle něj přiklání k názoru, že by nebylo vhodné nahradit přijímací zkoušky testováním dětí ve vybraných ročnících základních škol.