ESA podepsala kontrakt na úklid šrotu z orbity, účastní se i Česko

Jak doplnil s odkazem na sovětské vypuštění první družice na oběžnou dráhu Země v roce 1957, takovéto smetí známe už od dob Sputniku. „Řada lidí si tehdy myslela, že Sputnik na obloze viděla. Ve skutečnosti to ale Sputnik nebyl, byly to vrchní stupně nosiče,” uvedl.

Do vesmíru bylo za posledních šedesát let vysláno 5500 raket a daleko větší množství satelitů. „Existuje asi 23 tisíc objektů, o kterých víme, kde jsou. Ale je jich mnohem, mnohem víc,“ řekl Holger Krag, vedoucí programu vesmírné bezpečnosti ESA na kontrolním centru v německém Darmstadtu.

Do projektu, o kterém Novinky poprvé informovaly již před týdnem, se vedle Švýcarska zapojují firmy ze sedmi dalších zemí, a to z Česka, Velké Británie , Německa , Polska , Portugalska, Rumunska a Švédska .

Vyhledávání a likvidace odpadu nejsou podle Kraga to jediné, co by firmy jako ClearSpace mohly v okolí Země dělat: „Mohly by také provádět opravy nebo tankování na oběžné dráze.“