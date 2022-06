EDUin: Nový ministr by měl zvládnout začlenění Ukrajinců, revizi učiva i zákon o učitelích

Hned po nástupu do funkce by podle organizace měl řešit i to, aby v září bylo ve školách dost míst i učitelů v souvislosti s příchodem ukrajinských uprchlíků.

Nastavit by měl také kampaň, která přesvědčí učitele o správnosti připravovaných změn ve výuce. V rozpočtu by měl vyjednat víc peněz pro začleňování uprchlíků, přidání nepedagogům a udržení platů učitelů na úrovni 130 procent průměrné mzdy, vyjmenovala společnost.

S dalšími organizacemi se EDUin shodl v tom, že prioritou by měly být i změny v zákoně o pedagozích, které by měly zavést mj. adaptační období pro začínající učitele a garantovat platy ve vztahu k průměrné mzdě v ČR.

Organizace jsou pro to, aby Balaš už připravenou novelu co nejdříve předložil vládě. Kromě toho by podle nich měl také pokračovat v reformě, podle které by se do roku 2024 mohla výrazně proměnit praxe studentů pedagogiky, a v úpravě kvalifikačního studia pro ředitele škol.