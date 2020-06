Do přijímaček na SŠ zbývá poslední týden. Trénujte práci s textem a počty

Není čas na hrdinství. Poslední dny zbývající do jednotných přijímacích zkoušek na střední školy s maturitou využijte na maximum a učte se už jen to, co můžete u přijímaček s jistotou využít - tedy to, co bude v testech Cermatu. K poctivému a důkladnému vzdělávání se vraťte, až se na střední školu dostanete.