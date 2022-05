Do mozku nahlédne sonda tenká jako lidský vlas

Tak detailní obraz mozku nejsou nyní schopny poskytnout ani moderní nemocniční počítačové tomografy. V praxi by mohlo použití vláken pacientům ulevit, protože jde o minimálně invazivní metodu. Vědci už technologii testují v laboratoři, cesta k pacientům, jak to u všech nových objevů v medicíně bývá, bude ale ještě nějakou dobu trvat. Testy na myších jsou ale slibné.

„Veterinář nejprve myšku uspí, pak jí vyholí srst na hlavě, my nařízneme kůži a vyvrtáme do lebky malý otvor. Tím pak zavádíme optické vlákno do mozku,“ uvedl Stibůrek. Pro tento postup vyvíjí Stibůrek celé zařízení, tedy holografický mikroendoskop. Jeho cílem je vymyslet i to, jak upravit povrch sondy a na optické vlákno nanést nepatrné vrstvy kovů a polymerů.