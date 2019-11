Digitální vzdělávání spíše ano, mobil při hodinách nikoli, tvrdí průzkum mezi rodiči

Jak lze odvodit z průzkumu mezi pětistovkou rodičů, který se realizoval ve spolupráci s agenturou NMS Market Research, podle více než poloviny českých rodičů by škola měla být digitální, čímž se míní práce s moderními technologiemi či přesun administrativy do online prostředí.

Více jsou tímto směrem nakloněni muži (72 procent), s tvrzením souhlasí 56 procent dotázaných žen.

Možnost kontaktovat třídního e-mailem

Názory se liší i podle příjmu domácnosti. Čím nižší příjem mají, tím menší je jejich podpora digitalizace ve školství.

V domácnostech s měsíčním příjmem nad 40 000 korun digitalizaci podporuje 66 procent rodičů, v kategorii s příjmem od 20 001 do 40 000 korun jde o 60 procent a v kategorii do 20 tisíc Kč poměr klesá na 47 procent.

Více než polovina dotazovaných se ale shoduje, že by dítě mělo mít možnost kontaktovat svého třídního učitele prostřednictvím e-mailu.

84 % lidí nesouhlasí s tím, aby děti mohly používat své telefony během výuky.

„Náš pohled na vzdělávání vychází mimo jiné z přesvědčení, že by žáci ve školách měli co možná nejvíce pracovat s reálným světem, který je kolem nich. Jeho nedílnou součástí jsou i moderní technologie, které nemůžeme nijak smazat. Práci s nimi proto v přiměřené míře podporujeme. Dbáme zejména na to, aby technologie byly dostupné všem dětem a sloužily jako prostředník k naplňování různých vzdělávacích cílů,“ poznamenala Andrea Vedralová ze vzdělávací společnosti School My Project (Škola Můj Projekt).

„V současnosti připravujeme i online podobu našich vzdělávacích nástrojů, jde například o mapy učebního pokroku klíčových kompetencí. Technologie tak budou moci sloužit i k mapování a sledování osobního rozvoje žáků,“ dodala.

Používat mobily jen mimo školní lavice

Až 64 procent rodičů je proti tomu, aby se děti pohybovaly na sociálních sítích před svými 13. narozeninami, přičemž oficiální věková hranice pro vytvoření účtu na Facebooku je právě 13 let.

V tomto ohledu jsou striktnější ženy, tento názor sdílí 69 procent žen ku 55 procentům mužů.

Zajímavé je, že 84 procent lidí nesouhlasí s tím, aby děti mohly používat své telefony během výuky. Nepřeje si to 87 % žen a 79 % mužů.

Názor se liší i podle dosaženého vzdělání, s vyšším vzděláním podpora klesá. S používáním během výuky nesouhlasí 82 % rodičů bez maturity a 84 % rodičů s maturitou. V případě absolventů vysoké či vyšší odborné školy jde o 85 %.

Sloužit skutečným potřebám

Ondřej Jirkovský z firmy IdeaSense k tomu doplnil, že technologie se stále více integrují do našich každodenních životů, a nevidí proto důvod, proč by neměly smysluplným způsobem pronikat i do vzdělávacího systému.

„Musejí však sloužit skutečným potřebám koncových uživatelů, tedy dětí. Čísla ukazují, že většina rodičů na technologie v rukou dětí nezanevřela a bránit této formě výuky nehodlá, jen bude potřeba nalézt správný způsob jejich využití,“ uvedl.

Zapojení sociálních sítí do výuky si většina nepřeje

Co se týká zapojení sociálních sítí do výuky, zde jsou dotázaní rodiče značně skeptičtí, maximálně by prý mohly sloužit, když je chce škola využít pro svoji propagaci. Zapojení přímo do výuky ale podporuje pouze 30 procent rodičů.

I zde se názory rozcházejí podle dosaženého vzdělání – s vyšším podpora opět klesá.

Jen čtvrtina českých rodičů si myslí, že by se na sociálních sítích měla aktivně pohybovat a profilovat sama škola. Polovina účastníků si ohledně veřejných profilů školy není jistá a pětina s tím nesouhlasí vůbec.