Deváťáci u přijímaček tvrdě narazili

„Test z matematiky byl šílený, fakt hodně těžký. Ze začátku to ještě šlo, pak ale přišly slovní úlohy a geometrie, kterou jsme si neměli šanci během distanční výuky příliš vyzkoušet a naučit. To prostě přes online výuku nejde,“ popsal Právu patnáctiletý Vojtěch z Prahy 6.

Zcela ve stylu českého vzdělávacího systému – zadupat sebevědomí co nejhlouběji.

„Měli byste se hluboce zamyslet nad tím, co jste těm dětem právě provedli. Zcela ve stylu českého vzdělávacího systému – zadupat sebevědomí co nejhlouběji. Je mi líto všech, kteří tím musí projít,“ dodala.

Reakci Cermatu se Právu do uzávěrky vydání nepodařilo získat. Vydal však prohlášení, že věc předal ministerstvu školství, které by mělo ve středu vydat stanovisko.

Kritika se přitom v úterý sypala na Cermat ze všech stran. Pobouřený otec z Prahy popsal, že se jeho syn poctivě připravoval podle starších přijímačkových testů, ale pondělní test ho zaskočil. Obzvláště množství příkladů z geometrie, a to takového typu, s jakými se ještě nesetkal.

Příklady z geometrie vyžadují jiný přístup, než co se ve školách učí

Nicméně není jasné, proč má Cermat, který připravuje i maturitní testy, takové rozptyly v úrovni testů. Matematik a odborník na testování Oldřich Botlík připustil, že test obtížnější byl. „Obtížnost byla v tom, že se tam skáče z tématu na téma. Je zapotřebí pečlivé přečtení, uchopení složitého zadání správným způsobem. Příklady z geometrie vyžadují jiný přístup, než co se ve školách učí,“ řekl Právu.

„Připadá mi, že je za tím záměr děti odradit od studia maturitních oborů. To není oficiální politika státu ani trend vyspělých zemí. Je to partyzánština Cermatu, kterou nesmí dělat, přesto to dělá a stát ho nechá,“ dodal.