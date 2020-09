Chci zjistit, jak ochladit látku miliardkrát více než v mezihvězdném prostoru, říká Lucie Augustovičová

Cena L'Oréal UNESCO Pro ženy ve vědě je pro mě významným oceněním mé práce a velmi si jí vážím. Těší mě, že můj výzkum má takový ohlas a povzbuzuje mě to k další práci. Zabývám se možností co nejvíce ochladit molekuly tak, jako je to dnes skoro rutině možné s atomy. Objevila jsem některé zákonitosti, které by v tomto ohledu mohly významně pomoci, a vypadá to, že ani teploty v řádu nanokelvinů nejsou pro molekuly nedosažitelné.