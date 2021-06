Česká družice ve vesmíru vydržela už čtyři roky

„Je to velký úspěch. Ostatní družice už pomalu zemřely. Některé měly životnost jen několik měsíců, jiné se dožily pár let. Čtyři roky, to je na cubesat velmi dlouhá doba. Je to nejdéle v kuse fungující družice vyrobená v Česku,“ řekl Právu vedoucí oddělení družicových systémů ve VZLÚ Juraj Dudáš.