Češi vyvinuli první geneticky upravenou slepici. Jmenuje se Zora

Takový úkol by byl podle Akademie věd rutinní, pokud by šlo o laboratorní myš. U ptáků je ale situace komplikovanější kvůli jejich rozmnožovací strategii. Jedinou cestou bylo vypěstovat z kuřecích embryí tzv. primordiální pohlavní buňky, in vitro (ve zkumavce) je geneticky modifikovat a posléze vrátit do embrya, kde pak dozrají funkční pohlavní buňky, které dají vznik potomstvu s kýženou genetickou modifikací.