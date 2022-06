Češi chystají unikátní misi k Měsíci, může přepsat učebnice

Kapoun už má za sebou velké úspěchy při zapojení českých specialistů do misí Evropské kosmické agentury (ESA).

Češi nikdy nemířili k Měsíci tak, že by vymysleli a prosadili vlastní sondu.

„Je to velká věc, Češi totiž nikdy nemířili k Měsíci tak, že by vymysleli a prosadili vlastní sondu. Chceme s partnery z dalších postkomunistických zemí ukázat, že jsme schopni zvládnout tak ambiciózní misi, která může mít zásadní vědecký význam,“ vysvětil pro Právo Petr Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR, který má pod taktovkou vědeckou část mise.

„Místo dopadu je pečlivě vybrané, jedná se totiž o zvláštní útvar, o němž se vědecká obec pře, jak starý je. Jde přitom o zásadní vědeckou otázku týkající se vývoje Měsíce z hlediska jeho sopečné činnosti. Umožní nám to totiž zjistit, kdy tam sopečná činnost byla. A naše zjištění může přepsat učebnice. Může totiž potvrdit nebo vyvrátit nedávný objev, že na Měsíci explodovaly sopky před pár desítkami milionů let. Dnes přitom není jasné, kde by pro takto mladé sopky vzal Měsíc teplo,“ upozornil Brož.