Brněnský veletrh nabídne možnosti pomaturitního studia

Různé možnosti nejen pomaturitního studia představí 26. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Brno 2019, který v moravské metropoli proběhne od úterý 22. do pátku 25. října na tamním výstavišti v pavilonu P. Akce bude pro veřejnost – a především žáky středních škol – první tři dny otevřena od 8 do 16 hodin, v pátek pak od 8 do 14 hodin.