Bahno může téci na Marsu jako láva, odhalila studie, kterou vedl Čech

Zatímco v prvním případě by je tvořila ztuhlá láva, v druhém jemnozrnný materiál, který by byl na povrch vynesen pod tlakem vytékající vodou.

Zjistili, že bahno by se na povrchu Marsu rozlévalo podobným způsobem jako některé lávové proudy na Havaji či na Islandu (tzv. láva typu pahoehoe).

„Je to zajímavý a neočekávaný výsledek. Míváme totiž tendenci předpokládat, že geologické procesy, mezi které tečení bahna patří, budou fungovat i jinde ve Sluneční soustavě podobně jako na Zemi. Je to založeno na naší každodenní zkušenosti. Naše experimenty však přesvědčivě ukazují, že ve skutečnosti by tento jednoduchý proces, který všichni známe z našeho dětství, probíhal na Marsu naprosto odlišně,“ uvedl vedoucí týmu Petr Brož.