Australská řeka Darling je nejsušší od roku 1900

„Byl to náš potravinový a vodní zdroj. Bylo to naše živobytí,“ stěžuje si podle agentury Reuters jedna ze starších domorodců Patricia Doyleová. Původní obyvatelé Austrálci (Aboridžinci) tu tvoří třetinu obyvatel. Domorodé komunity se snažily na situaci upozorňovat pořádáním shromáždění a festivalů nejen v místech, kde je říční koryto vyschlé.

Poslední léto bylo nejteplejší v historii Austrálie, přičemž konkrétně v oblasti Menindee panovaly běžné teploty kolem 38 °C. Do toho sucha, zakalená voda a mrtvé (nejen) ryby v ní. Ryby hynou kvůli horku, poklesu hladiny a nedostatku kyslíku ve vodě. Pitná voda tak přestává být pitnou a často se musí nahrazovat vodou balenou – dělají to i Austrálci.

Nelze se pak náladám lidí divit. Australská vláda chce situaci monitorovat a případně řešit, rovněž více kontrolovat systémy zavlažování. Sama má jistě těžkou hlavu se svým hospodářstvím, vždyť počasí zapříčinilo, že země musela poprvé za 12 let nechat dovážet pšenici, píše Reuters.

Možnosti, co s tím vším dělat, jsou podle úřadů omezené. Ministryně životního prostředí Melissa Priceová na počátku roku prohlásila, že pro zlepšení kvality vody je zapotřebí „výrazných srážek“ a že uvolnění většího množství vody do systému z přehradních hrází by podmínky nezlepšilo.