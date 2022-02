Asociace češtinářů: Úpravy maturit? Chce to hlavně kontrolu kvality

Debata o úpravě maturit by se podle Asociace češtinářů měla zaměřit hlavně na to, jak zajistit kontrolu kvality a funkčnosti školních částí zkoušky. Jedním z problémů českého školství je totiž podle spolku skutečnost, že někteří žáci získávají maturitu bez odpovídajícího vzdělání. Asociace to uvedla ve svém vyjádření, které poskytl její předseda Josef Soukal.