24 tisíc let byl zmrzlý v půdě na Sibiři, organismus se nyní probral k životu

Podivný mikroskopický mnohobuněčný organismus z kmene vířníků se probral k životu poté, co strávil 24 tisíc let zmrzlý pod půdou na Sibiři. Podle zpravodajské stanice BBC to uvádí nová studie zveřejněná v odborném časopise Current Biology.