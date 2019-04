Hajabusa 2 ve čtvrtek na závěr třídenní operace sestoupila do výšky zhruba 1,6 kilometru nad povrch, odkud místo dopadu projektilu vyfotografovala.

[CRA2] Crater formation where the Small Carry-on Impactor collided with Ryugu has been confirmed! These images compare the surface before and after the SCI collision. pic.twitter.com/BZPYlHhSjs

Snímek kráteru „před” a „po”.



Poté se aparát vrátil zpět do parkovací pozice, která je 20 kilometrů nad povrchem Ryugu.

Vědci doposud neznali podobu místa, na které sonda 5. dubna vypálila dvoukilový měděný projektil. Objekt tehdy sonda podle agentury Reuters vyslala ve chvíli, kdy byla zhruba 500 metrů nad povrchem planetky. Podle dostupných informací zařízení explodovalo 40 minut po startu.

[CRA2] This is the navigation image received on April 25 at 08:45 JST. The spacecraft altitude was at 2600m. The real-time relaying of the navigation images will end at this point. From now, the observations at low altitude will begin and we will keep you informed via twitter! pic.twitter.com/QD7T606L2M