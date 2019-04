Šlo o třetí ze série výstupů vně ISS naplánované agenturou NASA, zahájen byl ve 13:31 SELČ, tedy zhruba o půl hodiny dříve, než se počítalo. McClainová se Saint-Jacquesem vystoupili z modulu Quest Joint Airlock, což je přechodová komora stanice, která umožňuje výstup do volného kosmu až dvěma lidem.

Astronauts @AstroAnnimal and @Astro_DavidS started their spacewalk today at 7:31am ET today. They'll work outside for about 6.5 hours upgrading the station's power systems. #AskNASA | https://t.co/OS5LnPOBTe pic.twitter.com/QSYCS1TmYN

Úkolem pro astronauty bylo vytvořit a nastavit zdroj napájení kanadského robotického ramene, kterému se říká Canadarm2 (slouží k manipulaci s nákladem mimo ISS i k připojování nákladních lodí), a instalovat kabely, které zajistí širší pokrytí bezdrátové komunikace mimo orbitální komplex.

Stejně tak odborníci chtěli zdokonalit schopnosti hardwarové sítě na ISS.

Nejen že šlo o Saint-Jacquesův první výstup do otevřeného kosmu, ale podle kanadského listu National Post šlo o prvního Kanaďana za posledních 12 let při této činnosti. Pro zajímavost – McClainová měla na sobě oblek s červenými pruhy, skafandr kanadského kolegy je bez pruhů.

Live now on @NASA TV, watch spacewalkers @AstroAnnimal and @Astro_DavidS get ready to step into the vacuum of space around 8:05am ET to upgrade station power systems. #AskNASA | https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/dfyjdrTvT2