Ovčinin a Hague se k ISS vydali po neúspěšném říjnovém letu, při němž po oddělení prvního stupně ruské rakety Sojuz-FG selhal motor druhého stupně. Museli se tehdy předčasně vrátit na Zemi.

Před nynějším startem oba muži na tiskové konferenci uvedli, že raketě věří. „Jsem si stoprocentně jistý, že nás kosmická loď dopraví bezpečně na vesmírnou stanici a zpět domů,“ prohlásil podle agentury AP Hague.

Raketa Sojuz-FG aktuálně odstartovala ve čtvrtek 14. března z kazašského kosmodromu Bajkonur a vynesla loď Sojuz MS-12 na oběžnou dráhu.

Záznam: Start kosmické lodi Sojuz s novou posádkou pro Mezinárodní vesmírnou stanici

zdroj: NASA TV

Loď pak v noci ze čtvrtka na pátek po čtyřech obletech naší planety přiblížila posádku k ISS za kratší čas, než je obvyklé. Zdárné zachycení k modulu Rassvet, což je část ruského segmentu stanice, oznámila NASA krátce po druhé hodině ranní SEČ.

Let i přistání podle posádky proběhly bez komplikací.

Na ISS byli před příletem nových posil tři lidé: ruský velitel Oleg Kononěnko (Roskosmos), Američanka Anne McClainová (NASA) a Kanaďan David Saint-Jacques (Kanadská kosmická agentura, CSA). Ti jsou na oběžné dráze od 3. prosince. Posádka je odteď tedy šestičlenná.

Greetings Earthlings! 👋 Three space travelers opened the hatch to their new home on the @Space_Station at 11:07pm ET. Read how @AstroHague, @Astro_Christina & cosmonaut Alexey Ovchinin were welcomed by their space-faring crew mates & what’s next for them: https://t.co/lbrkMlb3Jl pic.twitter.com/ULQnGXtdE0