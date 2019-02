Na ISS by měli zamířit dva turisté

Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) by mohli po více než desetiletí znovu navštívit turisté. Jak oznámila ruská kosmická agentura Roskosmos, k dispozici jsou nyní dvě místa. Let by se měl uskutečnit do konce roku 2021. Úřad Roskosmos kvůli vyslání dvou lidí na ISS již dříve podepsal smlouvu s americkou firmou Space Adventures.