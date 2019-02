Podle zpravodajské stanice BBC má Hajabusa 2 během přistávání vystřelit pětigramový projektil z tantalu směrem k povrchu planetky Ryugu. Tantal je vzácný, tvrdý, modro-šedý, lesklý a přechodný kov. I z důvodu jeho značné korozivzdornosti se používá k výrobě chirurgických nástrojů a implantátů.

Sonda Hajabusa 2 nad asteroidem

FOTO: DLR (CC-BY 3.0)

Tento „útok“ projektilu v jednom místě naruší povrch asteroidu. Částice, které se poté z povrchu uvolní a vylétnou vzhůru, bude sonda shromažďovat.

Vědci se domnívají, že vzorky poskytnou pohled zároveň i na evoluci a původ Země, jelikož se Ryugu pokládá za velmi starobylý asteroid.

Sonda Hajabusa 2 bez lidské posádky letěla do blízkosti asteroidu Ryugu více než tři roky, během nichž zdolala 280 milionů kilometrů. U planetky operuje od června. Na konci loňského září na jeho povrch úspěšně spustila kontejner MINERVA-II 1 se dvěma rovery.

What!? No regolith on Ryugu's surface? That's definitely not what I was expecting... it's a wonderland full of surprises… #AsteroidLanding pic.twitter.com/TINiHIMQrf