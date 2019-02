Posledních pět let bylo nejteplejších v historii, oznámila NASA

Pět posledních let bylo na Zemi nejteplejších v historii měření. Ve středu to v New Yorku sdělil představitel amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA). Varoval rovněž před abnormálními rozdíly v počasí na jednotlivých částech naší planety.