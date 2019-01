Raketa New Shepard s modulem pro posádku, avšak bez astronautů, ve kterém bylo umístěno osm experimentů spolufinancovaných NASA, odstartovala z kosmodromu v Texasu. Modul dosáhl výšky 107 kilometrů a poté se vrátil zpět na Zemi. Mise trvala deset minut a 15 sekund.

Congratulations to @blueorigin on a successful flight today of the #NewShepard crew capsule! We are thrilled to work with our commercial partners to develop innovative space technologies through @NASA's Flight Opportunities program. https://t.co/zAWbaVbUXa pic.twitter.com/JjylLxffjD