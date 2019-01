fš, Novinky

Robotická zařízení vyráběná ve Spojených státech mohou navigovat po vodě, pohybovat se po kluzkém ledu, přelézat plot nebo též manévrovat přes kanály.

Soutěží se o zakázku na výrobu průzkumného i potenciálně bombardovacího robota dostatečně malého, aby se vešel do batohu vojáka.

„Znásobíme bojovou sílu tím, že umožníme robotům vykonávat misi, kterou by jinak prováděly jednotky,“ nastínil pro agenturu AP hlavní možný přínos Sean Bielat, generální ředitel společnosti Endeavor Robotics, jednoho z výrobců inovativních vojenských robotů.

Právě tato společnost je jednou ze dvou, které soutěží o smlouvu ve výši 429 milionů dolarů (přes devět a půl miliardy korun) na hromadnou výrobu průzkumného i potenciálně bombardovacího robota dostatečně malého, aby se vešel do batohu vojáka.

Tou druhou firmou je Ghost Robotics, jejíž chodící i jezdící přístroje zvládají také pohyb na nerovnám povrchu, mohou se dostat do nepravděpodobných míst či se bezpečně prosmýknout mezi koly automobilu.

Armáda by ráda získala ještě pět tisíc těchto malých, ale užitečných robůtků.

Využít je i v boji?

V současné době nasazují americké ozbrojené síly roboty na pomoc vojákům v terénu, nikoli pro útok. Podle amerického politologa a obecně odborníka na válku P. W. Singera, kterého cituje AP, je plně autonomní robot na bojišti nepravděpodobný, a to kvůli právním, etickým a morálním aspektům.

„Spíše to přináší nové obavy... A kdo by vlastně byl zodpovědný za to, pokud by robot udělal něco špatného?“ klade si otázku.