fš, Novinky, ČTK

Extrémnost a variabilita počasí bude podle vědců, mezi kterými jsou také Miroslav Trnka a Jan Balek z Oddělení dopadů změny klimatu na agrosystémy ústavu CzechGlobe, znamenat snížení výnosů pšenice.

Výsledky studie v prosinci publikoval americký časopis Proceedings of the National Academy of Sciences.

Málo odolává vydatným dešťům

Výzkumníci pro účely studie zhodnotili tisíce pozorování výnosů kultivarů pšenice v devíti evropských zemích – Česku, Slovensku, Finsku, Dánsku, Německu, Belgii, Francii, Itálii a Španělsku. Zjišťovali, jak reagují na počasí.

„Změny u výnosů všech kultivarů pšenice vystavených různým povětrnostním vlivům byly relativně podobné v severní a střední Evropě. V rámci zemí jižní Evropy to platilo zejména u tvrdé pšenice. Jako vážný problém napříč Evropou negativně ovlivňující výnos se ukázala nízká odolnost pšenice vůči vydatným dešťům,“ uvedl ústav na svém webu.

Dominantní přístup adaptace plodin ke změně klimatu přizpůsobením genotypů nejpravděpodobnější dlouhodobé změně je zřejmě nedostatečný. autoři výzkumu

Obecně mohou výnosy ve zranitelných fázích vegetačního období poškodit déšť, sucho, teplo nebo chlad ve zranitelných fázích jejího vegetačního období.

„Výnos pšenice je citlivý dokonce i na několikadenní vystavení povětrnostním vlivům a vlhkému počasí, které podporuje vznik chorob. Kromě toho se zdá, že limitujícím faktorem adaptace pšenice ke změně klimatu v Evropě je, spíše než sucho, tepelný stres,“ dodal CzechGlobe.

Podle instituce pšenici neposkytují odolnost současné šlechtitelské programy a postupy výběru kultivarů.

Přizpůsobování genotypů

Autoři nově zveřejněného výzkumu zdůrazňují, že dominantní přístup adaptace plodin ke změně klimatu přizpůsobením genotypů nejpravděpodobnější dlouhodobé změně je zřejmě nedostatečný.

Kapacita jediné odrůdy pro udržení dobrého výnosu v závislosti na klimatických změnách a extrémech je dle jejich slov omezená, nicméně rozmanitost reakcí na kritické meteorologické události může účinně zlepšit klimatickou odolnost.

Uvidíme tedy, co přinese do budoucna loňský úspěch, když olomoučtí vědci pomohli rozluštit celý dědičný kód pšenice seté. Objev by měl sehrát stěžejní roli při šlechtění odolnějších odrůd, oznámil tehdy Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR. [celá zpráva]

Rostlinný genetik Jaroslav Doležel

FOTO: Ústav experimentální botaniky AV ČR

Rostlinný genetik Jaroslav Doležel za to loni v listopadu obdržel národní ocenění Česká hlava. [celá zpráva]