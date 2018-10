Sojuz MS-10 odstartoval z kazašského kosmodromu Bajkonur v 10:40 SELČ. Vrátit zpět na Zemi se astronauti museli poté, co podle NASA selhal pomocný vzletový stupeň, takzvaný booster (jeden z motorů druhého stupně).

Došlo u něj prý k nečekanému chování, které mohlo zkomplikovat let vzhůru, jak vyplývá ze zveřejněného prohlášení. Posádka pocítila stav beztíže a poté zaznamenala i zmíněné anomálie u vzletového stupně.

Záznam: Odlet astronautů na Mezinárodní vesmírnou stanici

Problémy nastaly několik minut po startu. Po oddělení prvního stupně nosné rakety nastala dle Roskosmosu ona „neobvyklá událost”, pak se automaticky aktivoval záchranný systém, díky němuž se Sojuz MS-10 po balistické dráze vrátil.

.@NASA astronaut Nick Hague and Russian cosmonaut Alexey Ovchinin are in good condition following today's aborted launch. I’m grateful that everyone is safe. A thorough investigation into the cause of the incident will be conducted. Full statement below: pic.twitter.com/M76yisHaKF