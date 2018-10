„Po ověření dat zaslaných sondou můžeme potvrdit, že MASCOT se podle plánu oddělil od sondy,“ oznámila japonská kosmická agentura JAXA na Twitteru. Později úřad potvrdil, že modul úspěšně přistál.

And then I found myself in a place like no place on Earth. A land full of wonder, mystery and danger! I landed on asteroid Ryugu! #AsteroidLanding https://t.co/EDwh99aImv