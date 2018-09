Novinky, ČTK

Raketa Delta 2, která satelit vynesla na oběžnou dráhu, odstartovala ze základny v sobotu 6:02 místního času (15:02 SELČ).

Podle Michaela Freilicha, ředitele oddělení NASA, které se zabývá výzkumem naší planety, se díky družici prohloubí znalosti o ledu pokrývajícím Grónsko a Antarktidu a o tom, jak přispívá jeho tání ke stoupání hladiny světových oceánů.

Kromě ledu bude půltunová družice měřit také vrcholky stromů, sněhovou pokrývku a výšku hladiny řek. Pomoci by to mohlo například při určování množství oxidu uhličitého uloženého v lesních porostech či plánování opatření proti povodním, suchu a lesním požárům.

Mise je tak podle Richarda Slonakera, který je za vypuštění a práci ICESat-2 zodpovědný, „pro vědu mimořádně důležitá“.

Družice má jeden jediný nástroj

ICESat-2 nese dle agentury AP jediný nástroj, laserový výškoměr, který má přesně měřit výšku na základě toho, jak dlouho trvá fotonu, než doputuje z družice na zemský povrch a zpět.

Je nástupcem satelitu ICESat-1, který fungoval v letech 2003 až 2009. V uplynulých devíti letech vědci z NASA světové ledovce monitorovali pomocí leteckých záběrů v rámci operace IceBridge.

Start rakety Delta 2 se satelitem

FOTO: Matt Hartman, ČTK/AP

Mise satelitu vyslaného na oběžnou dráhu by měla trvat tři roky, ale družice by mohla teoreticky fungovat až deset let, pokud by se NASA rozhodla její činnost prodloužit.

V této souvislosti je třeba připomenout také nedávné potvrzení daného amerického vesmírného úřadu, že vodní led se nachází i na Měsíci. Vědci pozorovali jednoznačné důkazy ledu na obou pólech naší přirozené družice. [celá zpráva]