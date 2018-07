fš, Novinky

„Úplné zatmění Měsíce 27. července v ČR uvidíme téměř v celém průběhu. Zatmění začne ve 20:24 SELČ, Měsíc na našem území vyjde ale až ve 20:47 SELČ (v Praze, jinde se čas liší o minuty), maximální fáze zatmění nastane ve 22:21 SELČ a konec 19 minut po půlnoci,“ napsal Novinkám Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd ČR.

To podle něj znamená, že Měsíc vyjde nad obzor už částečně zatměný, v té době již bude ponořen levým dolním okrajem asi 35 procenty svého průměru v zemském stínu.

„Obloha bude ještě světlá díky soumraku, nicméně během zatmění se setmí. Pak už nic nebude vadit pozorování a dokonce ještě 10 minut po skončení částečné fáze zatmění v 00:19 SELČ bude možné sledovat slábnoucí ztmavnutí západního okraje Měsíce v zemském polostínu,“ doplnil astronom.

Luna bude tedy tmavší než při jiných zatměních (ani při úplném z oblohy nezmizí). Takové zatmění Měsíce - ale v žádném případě delší - jsme naposledy mohli pozorovat v roce 2011, další nás čeká až v roce 2029.

Tmavě rudý Měsíc

Podle NASA vytváří Země během zatmění několik stínů. Ty hlavní se nazývají penumbra (polostín, zdroj světla je tedy částečně vidět a zčásti je zakrytý) a umbra (nejtemnější část stínu).

Při zatmění vstupuje Měsíc do umbry, tím pádem do stínu, a jeho barva se změní na tmavě rudou. To nastává, když jsou Slunce, Měsíc a Země dokonale uspořádané v jedné přímce.

Předpokládaná obloha při úplném zatmění Měsíce 27. července 2018

FOTO: EAI/Petr Horálek

Agentura Reuters cituje amerického astronoma Briana McClura, který připomněl, že ve stejnou dobu, kdy dojde k popisovanému zatmění, nastane rovněž takzvané apogeum Měsíce - bude od naší planety v nejvzdálenějším bodě.

„Onoho 27. července bude Měsíc v odzemí (apogeu) ve vzdálenosti 406 228 kilometrů. Průměrná (střední) vzdálenost Měsíce od Země se udává 384 400 km,“ upřesnil Suchan na dotaz Novinek.

Například v západní kopuli hvězdárny v Ondřejově, případně poblíž s pomocí přenosných dalekohledů, se bude ten den úplné zatmění Měsíce pozorovat. Akce zdarma pro veřejnost se uskuteční jen za jasného počasí, a to od 21 hodin do 23:30.

Mars se naopak přiblíží

Jak již Novinky informovaly, na 27. července rovněž připadá takzvaná Velká opozice Marsu, kdy se po dvou letech rudá planeta dostane opět blízko k Zemi a její kotouček v dalekohledech bude větší - bude tak možné na planetě pozorovat lepší detaily.

Opozice Marsu se Sluncem nebude taková jako v roce 2003, přesto se Mars 31. července přiblíží k Zemi na téměř rekordních 57,5 miliónu kilometrů. Jeho dobrá viditelnost bude trvat od poloviny července do konce první půlky srpna.