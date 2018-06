Střední školy už nebudou v dotovaném programu Mléko do škol, rozhodla vláda

Střední školy čeká vyškrtnutí z dotovaného programu Mléko do škol. Návrh nařízení ministerstva zemědělství, které to umožní, v úterý schválila vláda. Státní rozpočet by měl ušetřit až 440 miliónů korun, peníze by se navíc měly částečně převést ze středních škol na základní. Změny budou platit od července, promítnou se tedy do nového školního roku. Svaz měst a obcí s tím nesouhlasí.