Zvony kostelů plzeňské Diecéze letos odletí a přiletí ve stejný čas

Jáhen Elva Frouz k tomu uvedl: „Napadlo mě to hned na začátku nouzové stavu jako způsob, jak dát lidem ve vsi najevo, že jsme s nimi, že se modlíme za ně a jejich blízké. Napsal jsem proto e-mail všem obyvatelům Holostřev i všem příznivcům komunity Noe. Řekl jsem to také biskupovi Tomáši Holubovi, a tak se to začalo šířit i do dalších farností. Normálně tady nezvoníme, a tak je to teď výrazné. Vím, že hodně lidí ve vsi zvonění poslouchá a cítí se tím oslovení, i když se většina z nich nepokládá za věřící.”