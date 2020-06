Zpěvák Martin Šafařík uspořádá benefiční online koncert na podporu zaplavených obcí na Uničovsku

„Uničov prožívá opravdu nelehké chvíle. Napřed nás věznil koronavirus, teď povodně. Jako by toho nebylo málo,” zoufá si zpěvák. Blesková povodeň vzala například domov jedné jeho známé. „Rozhodl jsem se, že těm lidem aspoň trochu pomůžu, a tak dnes, tedy 9. června, od 20:00 hodin uspořádám na svém Facebooku benefiční online koncert, na jehož základě může veřejnost obcím postiženým povodní přispět libovolnou finanční částkou. Využit pro to bude transparentní účet města Uničov, které se do celé akce zapojilo,” vysvětluje.