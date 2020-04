Zpěvačka Michaela Nosková chtěla Velikonoce původně zrušit

Nosková přiznává, že nebyla nikdy moc fanynka Velikonoc, ale své přesvědčení změnila.

„Vždycky jsem měla pocit, že nechat se dobrovolně ´mlátit´ proutkem je hloupost. takže už do dětství jsem měla chuť Velikonoce zrušit. Nicméně dnes už je to jiné, s radostí děláme s dcerou Eli vajíčka, něco dobrého upečeme, malujeme si vlastní květináče, do kterých pak ty vajíčka dáváme na ozdobu,“ svěřila se Nosková s tím, že z dětství má vzpomínky, kdy vajíčka barvila s maminkou.

„I dnes mi to zůstalo, ale rozhodně jich neděláme tolik, jako tenkrát. Letošní budou jiné, protože moji rodiče se necítí zrovna nejlépe kvůli koronaviru. A protože já mám i tak spoustu práce a setkávám se občas s lidmi, nechci je vystavovat jakémukoliv riziku. Takže budeme zavření doma. A pokud někdo přijde na velikonoční nadílku, tak to bude fakt nadělení,“ usmívá se Michaela Nosková.

Sama se neodvažuje odhadnout, jaké bude letošní léto stejně, jako desítky jejích kolegů. „Měli jsme s naší agenturu Art-gang produkovat nějaké muzikály a koncerty na letních scénách, na hradech a zámcích, což zřejmě nebude. Také jsem měla jet na několik koncertů do zahraničí, tam se to odvíjí podle situace ve světě a jinak budu doufám učit opět děti na letních kurzech Ambroziády, také na svých vlastních v Brandýse nad Labem. A snad i nějaká dovolená, ale vůbec netuším. Je to teď všechno takové na vodě,“ dodala zpěvačka a herečka.

Plány by prý na jaro a léto měla, ale ty se jí asi zrealizovat nepodaří. „Takhle, kdyby bylo na mně a jakmile by otevřeli hranice na Srí Lanku a naše letiště, tak jsem na cestě tam. Divadlo a veškerá práce bude zřejmě zastavená ještě nějaký čas, a tak bych to trávila i s Eli radši na nějakém delším výletě. Na Sri Lance naštěstí nejsou téměř žádné případy, ale stejně samozřejmě chápu, že to je tak akorát moje vlastní hezká představa, protože cestovat teď kamkoliv bude nejen riskantní, ale i složité.“