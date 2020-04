Zpěvačka Heidi Janků stráví Velikonoce se svým psím parťákem

„Tradice sice dodržuji, ale spíš nedobrovolně. Ona ta pomlázka je příjemná jen pro pány a kluky, my holky spíš počítáme jelita a ošetřujeme zarudlou pokožku od jalovce. Ale prý je to proto, abychom neuschly, takže se to prostě musí vydržet. Jinak Velikonoce moc neumím a kdykoli byla možnost, odjížděli jsme s manželem Ivošem buď na hory nebo do tepla,” svěřila se zpěvačka, kterou proslavila řada hitů, ale bez svého Když se načančám nemůže odejít z žádného vystoupení.