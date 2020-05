Zpěvačka Eva Pilarová hrála v divadle, ale také v celé řadě filmů, některé jsou kultovní

Kariéru zpívající herečky zahájila v roce 1960, kdy nastoupila do pražského divadla Semafor. Tam se naučila nejen divadelní abecedu, ale měla štěstí na hity, psali pro ni Jiří Šlitr a Jiří Suchý. Hrála v pásmech Taková ztráta krve, Zuzana je sama doma, Zuzana je zase sama doma, Papírové blues a dalších.

V roce 1962 odešla do konkurenčního Rokoka (Rokokokoktejl, Labyrint světa, Trosečníci, Drak je drak). Po dvou sezonách se vrátila krátce na jeviště Semaforu (1964 - 1965), kde hrála v Dobře placené procházce, pak měla s Karlem Gottem společný Recitál.

Brněnská rodačka Eva Pilarová (rozená Bojanovská, 9. srpna 1939 – 14. března 2020) byla česká zpěvačka a herečka, trojnásobná vítězka čtenářské ankety Zlatý slavík. Zpívala už od dětství (například v dětském chrámovém sboru u sv. Tomáše, sbormistr a varhaník Vladimír Stehlík), a to i klasickou hudbu. Koncem 50. let zahájila studium operního zpěvu na brněnské JAMU, ale po roce školu opustila a nastoupila do pražského divadla Semafor. Disponovala dobrou pěveckou technikou a silným a barevně zajímavým hlasem – sopránem o rozsahu tří oktáv.