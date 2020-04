Znojemská Městská knihovna opět slouží veřejnosti

„Knihy se budou vracet přes bariéru v konferenčním sále a půjdou do 3denní karantény (to platí i pro vrácení knížek na pobočkách). Knihy se dezinfikují, umístí do speciální bedny a poté se zařadí zpět do regálů,” informovala Zuzana Pastrňáková, tisková mluvčí města.