Zlínský festival po šedesáté. Návštěvníky čeká filmová přehlídka, velkolepá oslava a řada překvapení

Šedesátý ročník nejstarší a největší filmové přehlídky svého druhu na světě (koná se od 29. května do 6. června) se ponese v duchu tématu 2020: NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI. „Návrat představuje úctyhodnou historii festivalu a „budoucnost“ je příslibem naplňování vize jeho moderní podoby rozvíjené prostřednictvím vědy, techniky a vzdělávání,“ uvádí prezident ZFF Čestmír Vančura.

Mimo již tradiční SOUTĚŽE a sekci nazvanou FESTIVAL CLASSICS se dramaturgie 60. ročníku zaměří na snímky ve speciální ročníkové edici s názvem 2020: NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI.

„Tato sekce si klade za cíl rozšíření obzorů malých a mladých návštěvníků v oblasti vědy a techniky. Filmy v ní budou rozděleny do tří skupin: dokumentární filmy o vědě a technice, hrané sci-fi filmy pro děti a mládež a sekce věnovaná filmovým trikům,“ informovala umělecká ředitelka Markéta Pášmová.

V roce 2020 by se dožil 100 let jeden z nejvýznamnějších průkopníků trikových filmů Ray Harryhausen, jenž stvořil jedinečné loutky z filmů Souboj Titánů, Jáson a Argonauti či Sedmá Sindibádova cesta. Současník Karla Zemana, od jehož narození letos uplyne 110 let, se stal inspirací pro režiséry Stevena Spielberga, Petera Jacksona, George Lucase, Tima Burtona a mnoho dalších.