Zlínská radnice plánuje rekonstrukci zámku

„Do úvahy přichází umístění infocentra, Živého Zlína, kanceláře architekta města, odehrávat by se zde mohly i kulturní akce. Rekonstrukce by se měla rozdělit do realizačních fází,“ informoval mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.

„Naším cílem je přilákání dalších návštěvníků do prostoru zámku. Postupnou rekonstrukcí chceme zámek posunout do podoby, kterou žádají občané i odborná veřejnost,“ řekl primátor Jiří Korec.

Náklady na postupnou rekonstrukci by se podle mluvčího magistrátu mohly vyšplhat až na 90 milionů korun. Rekonstrukce by zajistila nutné opravy pro fungování objektu zámku. Nejednalo by se však o generální rekonstrukci, ta by byla dražší a časově náročnější.