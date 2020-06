Zastupitelé Frýdku-Místku budou rozhodovat o prominutí nájemného podnikatelům

Za dobu od 12. března do 31. května by jim mohlo být prominuto 30 procent z nájemného, včetně z něj plynoucích úroků z prodlení. Pokud to zastupitelé schválí, bude podnikatelům nájemné odpuštěno bez ohledu na to, zda vejde v platnost i vládní návrh, který podmiňuje státní příspěvek podnikatelům na nájemné v případě, že se na pomoci bude spolupodílet i pronajímatel, tedy majitel.