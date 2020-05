Zámek Kozel je sice zavřený, park ale stojí za návštěvu

Rybník Lopata se hemží kapry, u stánku před vstupem do parku je možné zakoupit z automatu krmivo, po vhození na hladinu se to ve vodě doslova vaří. Kapří tlamičky se perou o sousta, do toho spěchají ke krmení i kachny, takže se s rybami strkají, pro příděl si zalétne i labuť. Pokud se sem chystáte, pečivem jistě ryby ani opeřence neurazíte.