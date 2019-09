Za šest týdnů do kondice

Během tří let rozhýbat 60 000 neaktivních dospělých Evropanů - to je podstatou šestitýdenní výzvy, do níž se i letos zapojila Česká republika. Zájemcům se od poloviny září otevírají dveře fitness center po celé ČR, mohou vyzkoušet nejrůznější druhy cvičení a zjistit, co je bude bavit.