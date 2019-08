Virtuální realita v unikátním Muzeu papírových modelů v Polici nad Metují

Stejně jako v loňském roce, se s blížícím koncem prázdnin uskuteční Den Muzea. V roce 2018 se Muzeu papírových modelů (MPM) podařilo přivést poprvé v historii vlak do Police a celá akce oslovila více jak 200 lidí.

V letošním roce se do Police vlakem nesvezete. Ale přesto bude stát návštěva Dne Muzea za to. Kromě předpokládatelných věcí, kterými jsou modelářský workshop a možnost popovídat si s modelářem o jeho práci a komentovaných prohlídek expozice, je toho připraveno dost a dost.

Muzeum myslelo i na maminky s nejmenšími dětmi. Na Den Muzea nabízíme možnost zjistit a zkusit si, co znamená „znakování“, nebo, chcete-li „znaková řeč pro miminka“. Vše vysvětlí, předvede a poradí Jana Letzelová od 14 hodin.

A navíc pro úplně všechny návštěvníky bude po celou dobu Dne Muzea zvýhodněné vstupné do jeho expozice. Tak neváhejte a přijďte se loučit s létem do Police nad Metují, do Muzea papírových modelů, které je místem, kde papír ožívá. A nejen papír, ale díky Muzeu ožívá celý veřejný prostor kolem něj