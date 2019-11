Vila Paula na Klenové hostila sympozium linorytu

Tento rok je to už 18. sympozium linorytu na Klenové. Vzniklo v roce 2001 a za jeho zakladatele můžeme považovat kurátory Radka Wohlmutha a Marcela Fišera. Na prvním ročníku se jako autoři zúčastnili například Ladislav Sýkora, Pavel Piekar, Jan Vičar nebo Krysztof Molenda z Polska. Na sympozium se snažíme vybírat reprezentanty této grafické techniky z Česka i ze zahraničí. Asi do roku 2010 to bylo víc se zahraničními účastníky. Byli tu umělci z USA, Austrálie, Srbska, Polska, Japonska, hodně ze Slovenska. Dodnes na Klenové bylo 125 autorů.