Vězeň utekl a šel se sám udat na StB. Historik v Mostě přiblížil útěky z jáchymovských lágrů

„Už za svou touhu po svobodě by si vězni zasloužili, aby jejich příběhy byly zpracované,“ podotkl mimo jiné historik karlovarského muzea. Uvedl tím důvod, proč vlastně dohledává osudy muklů, kteří se začátkem 50. let pokusili o útěk z pracovních lágrů při uranových dolech na Jáchymovsku.

Úkolem tehdejších nápravně pracovních táborů nebylo napravit trestance za spáchané činy, pokud k nějakým vůbec skutečně došlo, ale zlikvidovat nezaměstnanost a dodat levné otrocké horníky. Na akci pořádané muzeem k tomu promluvil i divák, jehož děda zažil nucenou práci v dolech kvůli krávě. „Byl jsem první, komu to před dvěma lety odtajnili,“ zmínil. Už patnáct let jsou totiž svazky StB zpřístupněné všem.

Mezi čtyřmi případy, s kterými Nedvěd seznámil, uvedl mimochodem příklad útěku, u kterého vyvstává otázka: Co je vlastně úspěšné zběhnutí z uranového lágru? V daném případě šlo o neplánovaný moment a rozhodnutí jediného člověka, který prostě uviděl šanci. Týká se automechanika Miroslava Rengera, který měl v létě 1956 za sebou už šest let rubání uranu…

Jeho povídání s řidičem cisterny Jiřím Rychterou, který do - tehdy zoufale nevybaveného - tábora vozil vodu, se svezlo k hláškám jako: „Převezl bych i chlapa.“ Toho se Renger chytil a nakonec ho přemluvil, aby se o to opravdu pokusil. Napínavý únik, který prošel i přes kontrolu stráží, pokračoval čtyřdenní pěší chůzí do hlavního města. Tam se Renger vypravil přímo do sídla StB v Bartolomějské, kde byl před lety vyšetřován.