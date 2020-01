V brněnské Redutě se představí výstava fotografií herečky a moderátorky Terezy Kostkové

Nezisková organizace SOS dětské vesničky oslavila v loňském roce 50 let od svého vzniku. Vznikala v době politického tání a uvolnění za pozitivní společenské atmosféry a občanské aktivity šedesátých let. Iniciátory byli odborníci, kteří hledali alternativu k ústavní výchově opuštěných dětí.

Své sehrála i významná práce dvou výše jmenovaných psychologů „Psychická deprivace v dětství“. Knihy, v 1. vydání realizované již v roce 1963. Během přelomových let 1968-1969 se v celonárodní sbírce vybralo více než 28 milionů korun, za něž byly postaveny dvě vesničky, ve kterých od té doby našly nový domov postupně stovky opuštěných dětí.

Stín normalizačních let nutně dopadl i na tuto formu náhradní rodinné péče. Ta se inspirovala „západními“ zkušenostmi a do doby navracející se minulosti se příliš nehodila. Je však třeba konstatovat, že správu nad vesničkami převzaly sice státní orgány, jejich činnost však nikdy nezanikla. Z názvu však bylo nutno vypustit SOS reálnému socialismu neodpovídající. Po „Sametové revoluci“ se do názvu navrátilo a vesničky se opět staly neziskovou organizací.