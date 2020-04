V Bohumíně už dobrovolníci ušili přes sedm tisíc roušek, k mání jsou nově přes rouškomat

Automat na roušky najdou lidé ve vchodu do supermarketu Lidl v Šunychelské ulici. K dispozici bude denně, vždy v otevíracích hodinách obchodu, výjimkou bude Velikonoční pondělí, kdy je zavřeno.

Roušky zdarma nabízí centrum sociálních služeb prostřednictvím svého rouškovníku. Ten funguje ve všední dny od 10 do 13 hodin v centru Bohumína v Masarykově ulici 365 před vchodem do centra. „V prvních dnech byl o roušky velký zájem, 100 roušek zmizelo do 10 minut. Teď už se fronty netvoří a roušky jsou k dispozici i po poledni,“ doplnila Chalupová.