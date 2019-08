V Bohumíně o týden prodloužili sezonu na řece Odře, k mání jsou ještě volné lodě

Půjčovna lodí, kterou provozuje město prostřednictvím dobrovolných hasičů ze Starého Bohumína, bude tedy fungovat ještě v sobotu 14. a neděli 15. září, a to dopoledne v 9 hodin a odpoledne ve 14 hodin.

Lodě se rezervují on-line na městském webu. Zájemci si mohou vybírat z dvacítky různých lodí, a to od čtyřmístných raftů přes trojmístné i dvojmístné plastové či gumové kánoe. K vypůjčení je i vybavení, jako jsou pádla, plovací vesty či nepromokavé lodní vaky. Půjčovné je zdarma, vodáci platí pouze za převoz lodí z cíle do startu, a to 100 korun za kánoi a 200 korun za raft.