Užitečné informace z regionů

Preformy PET lahví, do nichž se běžně plní pivo, se ukázaly jako vhodné pro odběry vzorků potenciálních pacientů s COVID-19. Překvapivé i pohotové spolupráci Pivovaru Starobrno s Fakultní nemocnici Brno napomohly náhoda i postřeh. Náměstek bohunické nemocnice profesor MUDr. Ondřej Ludka před časem navštívil pivovar, aby si zde jako mnozí další návštěvníci prohlédl exkurzní trasu určenou k prohlídkám veřejnosti.

Součástí exkurze je prohlídka PET linky z ochozu. Pan profesor si na ni vzpomněl v současné nouzové situaci, kdy je vítán každý nosný nápad a pomoc. Preforma ze speciálního plastu se šroubovacím uzávěrem z nerozbitného materiálu by se lékařům mohla hodit při odběrech vzorků testovaných lidí...

Preformy, z nichž se v pivovaru na speciální lince vyfukují, plní a balí PET lahve s pivem, tak nyní opravdu našly i jiné využití. Slouží na odběrových místech k uložení odebraných vzorků lidí s podezřením na nákazu COVID-19. Odběry do preforem Starobrna se uskutečňují ve stanech před nemocnicí. „Prozatím jsme nemocnici předali prvních 3000 kusů, do budoucna počítáme s dalšími dodávkami podle potřeby. Jsme rádi, že můžeme takto pomoci,“ uvedl ředitel pivovaru Starobrno Karel Honegr.

Mateřinky v Bohumíně by i letos v létě měly být v provozu, a to opět ve střídavém režimu. Fungovat by v pracovní dny měla ve městě vždy minimálně jedna školka tak, aby rodičům pomohla s hlídáním jejich dětí v průběhu celých prázdnin.